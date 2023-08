Lecce-Lazio, Martusciello nel pre: “Kamada un calciatore pulito e semplice nelle giocate”

Questa sera Lecce e Lazio iniziano il loro campionato sfidandosi al Via del Mare per la prima giornata di campionato. Così Giovanni Martusciello ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettiamo di migliorare la fase difensiva intesa come collettivo, cercando di mettere in pratica ciò che è stato fatto in questo mese di lavoro in ritiro. Oggi è una prova abbastanza importante, si inizia il campionato e siamo pronti sperando di far bene e continuare questo processo di crescita iniziato negli ultimi due anni. Kamada? Noi cambiamo poco, cerchiamo di strutturare i nuovi nella nostra proposta, lui è un calciatore semplice nelle giocate, e riesce a fare cose che gli altri non fanno. E’ un calciatore molto pulito, oggi è stato scelto dall’inizio, le sue qualità verranno fuori pian piano, sin dal primo giorno ci ha fatto vedere cose che a noi mancavano“.

