Lecce-Lazio, Sarri: “Il secondo tempo hanno giocato solo loro. Fase difensiva ridicola. Calendario non causale? Errore umano”

Al termine della prima gara di questo campionato giocata tra Lecce e Lazio vinta dai padroni di casa il mister dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Spiegazione della sconfitta? La stessa dell’anno scorso in questo stadio. Abbiamo fatto la stessa partita ed è negativa come cosa, perché vuol dire che non cresciamo. E’ vero che abbiamo avuto la palla della vittoria, ma è anche vero che hanno giocato solo loro. Calendario non causale? Ci sono dei numeri. Può succedere lo 0.4 dei casi. In trasferta 0.18. Chi deve mettere i paletti al computer per fare il calendario ha sbagliato di brutto, un errore umano. Nel secondo tempo sono arrivati i problemi in difesa perché la fase difensiva l’hanno fatta solo in quattro, non gli altri sei. Di questa cosa dovremo parlarne. Soddisfatto del numero di giocatori in rosa? Ce lo dirà il campo, d’estate son tutti forti. I prossimi mesi ci diranno se i giocatori che abbiamo sono numericamente o qualitativamente importanti”.

Dopo è intervenuto anche a DAZN. Queste le sue parole: “I gol presi in due minuti sono frutto di un secondo tempo scadentissimo. Abbiamo avuto le palle per chiudere la partita, ma hanno giocato più loro. Una fase difensiva ridicola, un secondo tempo difficilmente accettabile. Se non sfrutti le possibilità come fatto da noi, i minuti in cui buttare a monte la partita ci sono. Non abbiamo capito nemmeno i momenti, verticalizzavamo quando dovevamo palleggiare. Ho visto anche passività. Andata male, dopo un primo tempo accettabile. La paura che ci sia un pizzico di superficialità la ho sempre avuto. Non si può pensare che sia frutto di un calo fisico questa sconfitta, c’è da lottare ancora con i nostri fantasmi. Una squadra che ha smesso di difendere da squadra, basta uno o due che non seguono i movimenti e va tutto a rotoli. Una sconfitta difficilmente preventivabile, il precampionato lascia il tempo che trova. Lì il motivo è prepararsi, non giocare le partite. C’entra poco con le partite in cui ci sono in palio i 3 punti.

Maurizio Sarri è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “È successo di tutto nel finale, ma direi più in generale nel secondo tempo. Alla squadra ho detto che è stato inaccettabile: ci siamo comportati in maniera presuntuosa e quando non hai umiltà viene meno la fase difensiva. Abbiamo fatto una fase difensiva ‘guardata’”.

