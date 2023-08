Lecce, Strefezza: “Grande partita contro una grande squadra che vuole vincere il campionato”

Al termine della prima gara di questo campionato giocata tra Lecce e Lazio vinta dai padroni di casa il mister dei giallorossi Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La prestazione dei ragazzi mi rende felice, nonostante siamo andati sotto con i secondi dello scorso abbiamo hanno ribaltato con merito la partita, si i subentrati che chi si è allenato benissimo in settimana. In una giornata in cui ricordiamo Mazzone, che ha scritto pagine importanti per il nostro club, e i ragazzi hanno fatto benissimo. Devo dire che pur essendo una delle squadre più giovani del campionato stasera abbiamo mostrato grande lettura della gara, soprattutto contro una grande squadra un grande allenatore”.

Dopo l’allenatore del Lecce è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Mi sono divertito, perché trovarsi sotto nonostante la grande prestazione non era piacevole, ma l’aspetto del lavoro si vede in quello che fanno tutta la settimana, hanno fatto un capolavoro sia i titolari che i subentrati, oltre a quelli che non sono entrati che aiutano sempre in allenamento. Questa vittoria la dedichiamo al nostro club, al direttore bravo a operare sul mercato e al nostro pubblico, 30.000 persone non le vivevo da tempo, è stato entusiasmante. Strefezza in quel ruolo avendo giocatori di gamba, un centravanti che ti cuce il gioco è importante per far sfruttare al meglio le caratteristiche degli esterni. Con i subentrati non abbiamo perso qualità”.

