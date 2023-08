PAGELLE – Immobile trova il gol all’esordio. Vecino non aiuta dalla panchina

Provedel 6 – Offre una prestazione solida sia nelle uscite che in interventi non banali respinti con sicurezza. Può poco nelle dure reti giallorosse.

Lazzari 5,5 – Difensivamente prova positiva per l’ex Spal, che nel primo tempo però fa la scelta sbagliata cercando la conclusione: cercare l’inserimento di Zaccagni, con il senno di poi, sarebbe stata una soluzione più oculata.

Dal 72′ Pellegrini 5,5 – Entra in campo pochi minuti prima della rimonta dei pugliesi: non troppo colpevole in occasione delle due reti, rimedia un’ammonizione.

Patric 5,5 – Prova più che positiva prima delle due reti giallorosse, ma inspiegabilmente fermo assieme ai suoi compagni di reparto in occasione dei gol avversari.

Romagnoli 5,5 – Discorso simile a quello di Patric: si dimostra anche in assenza di Casale il leader assoluto della retroguardia biancoceleste, ma come il resto del pacchetto difensivo è protagonista dell’amnesia collettiva.

Marusic 5,5 – Prestazione sufficiente del montenegrino, che nel primo tempo non sembra essere mai in sofferenza. Nella fase centrale della ripresa perde qualcosa in termini di brillantezza, soprattutto quando spostato sulla destra.

Kamada 5,5 – La prima da titolare in Italia del giapponese, che cerca spunti interessanti ma lo condisce con passaggi imprecisi e qualche fallo di troppo.

Dal 55′ Vecino 5 – L’ex Inter entra male in campo, non garantendo nulla in termini di copertura e duelli aerei.

Cataldi 5,5 – Complessivamente impreciso in termini di gestione del pallone, cercando qualche volta di troppo linee di passaggio quanto meno complicate. Prova che si avvicina alla sufficienza, ma nel finale anche lo scarso atletismo ne condiziona la prestazione.

Dall’88’ Castellanos S.V.

Luis Alberto 6,5 – Illumina nel primo tempo per il vantaggio siglato da Immobile, ma nel secondo tempo il Lecce guadagna ripetutamente la porzione centrale di campo, iniziando ad attaccare con costante pericolosità.

Felipe Anderson 5,5 – Prova complessivamente insufficiente del brasiliano, che al netto del consueto aiuto in copertura, fallisce prima della sostituzione il gol del raddoppio, fuorigioco permettendo.

Dal 55′ Isaksen 6 – Il danese sognava un esordio migliore, ma al netto di un ingresso tutt’altro che timido, esce velocemente dal match assieme al resto dei compagni, ottenendo anche un’ammonizione evitabile.

Immobile 7 – Come di consueto ritrova il gol all’esordio in campionato, sfortunato nel finale quando il legno gli impedisce la rete del raddoppio.

Zaccagni 6 – Come è normale che sia la condizione fisica non è delle migliori, ma come suo solito garantisce un solido apporto in fase di non possesso, cercando qualche spunto interessante in avanti che non riesce a concretizzare.

Dal 72′ Pedro – Non riesce a impattare sul match, ma si offre con generosità in fase difensiva.

All. Sarri 5,5 – Complessivamente la Lazio non meritava la sconfitta, ma non si può non sottolineare la lunga sofferenza a centrocampo arrivata nel secondo tempo. Ci si aspettava un intervento per cambiare l’inerzia: c’è stato ma non ha prodotto i frutti sperati.

