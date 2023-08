SERIE A | Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio dal 1′ per un nuovo acquisto

Si chiude il primo tempo di Lecce-Lazio con i biancocelesti in vantaggio. A sbloccare la 1° giornata di campionato di entrambe è il solito Ciro Immobile, una garanzia ai nastri di partenza della nuova stagione.

Come riporta il profilo ufficiale Twitter di OptaPaolo, la rete al 26′ del Capitano della Lazio, porta a due traguardi proprio per Immobile: il gol contro il Lecce è il numero 200 nei cinque grandi campionati europei. Ma non solo, quello di stasera infatti, è il centesimo gol in trasferta considerando la Serie A.

200 – Ciro Immobile ha raggiunto i 200 gol nei cinque grandi campionati europei; quella di stasera, inoltre, è stata la sua 100ª rete in trasferta considerando queste competizioni. Traguardo.#LecceLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 20, 2023

