21 agosto 2016, sette anni fa il primo gol di Immobile in biancoceleste: il ricordo della Lazio | VIDEO

Sono passati esattamente sette anni da quel 21 agosto del 2016. Data impressa nella storia della Lazio, ma anche del suo Capitano Ciro Immobile. Il bomber laziale, in quell’occasione, fece il suo esordio con la maglia biancoceleste ma non solo: al 15esimo del primo tempo, in un Atalanta-Lazio finito 3-4 che aprì la Serie A 2016/2017, Immobile siglò la sua prima rete con la maglia della Lazio.

La Lazio, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha ricordato questo importante pagina, che ha dato il via alla storia tra Ciro Immobile ed i colori biancocelesti: “La prima volta non si scorda mai. Era il 21 agosto del 2016, quando la Lazio disputò la prima giornata della Serie A TIM 2016/17 affrontando allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta. In tale circostanza, esordì in maglia biancoceleste Ciro Immobile.

A un quarto d’ora dall’apertura del match, fu proprio il centravanti esordiente a rompere gli equilibri. Primo gol in biancoceleste per Ciro Immobile che, a tu per tu, superò Sportiello. Successivamente furono Hoedt, Lombardi e Cataldi a trovare la via della rete firmando un pirotecnico 3-4 finale.

Oggi, Ciro è capitano e calciatore più prolifico nella storia della Lazio”.

Non solo, anche attraverso il proprio profilo Twitter, il club biancoceleste ha pubblicato proprio il gol di Immobile in quel di Bergamo, il primo con la maglia della Lazio. Il filmato è accompagnato dalla didascalia che recita: “La prima volta del Re”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: