Calciomercato Lazio, dalla Grecia: “Marcos Antonio ai dettagli col Paok”

Dalla Grecia continuano a rimbalzare voci circa il trasferimento di Marcos Antonio al Paok Salonicco. Una situazione che, di fatto, potrebbe sbloccare l’ingresso di una nuova mezzala nello scacchiere di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal giornalista greco Giannis Chorianopoulos, infatti, il centrocampista brasiliano sarebbe ai dettagli con il Paok, che avrebbe accettato, per il prestito, di coprire il 100% dell’ingaggio del giocatore.<

❗ Last details at the talks PAOK and Lazio for Marcos Antônio. PAOK agreed to cover 100% his contract (almost 900k). On loan for one season ⚫🔵@PAOK_FC @OfficialSSLazio#PAOK #Lazio #SSLazio

— Giannis Chorianopoulos (@choria80) August 21, 2023