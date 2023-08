Calciomercato Lazio, Sepe e Joronen i primi nomi per la porta

Come riportato da Il Tempo, in pole position per il ruolo di vice Provedel c’è Luigi Sepe della Salernitana che è in uscita. Anche se c’è stato un interesse per Joronen, l’ex Parma ed Empoli sembra essere in assoluto vantaggio. La trattativa potrebbe chiudersi a breve (non è neanche rientrato nell’elenco dei convocati per la partita della Salernitana contro la Roma). Invece, per il ruolo di terzo portiere, l’attenzione si è spostata su Alessandro Berardi del Verona.

Furlanetto e Adamonis potrebbero lasciare Formello per trovare più spazio altrove. Sulle tracce dell’estremo difensore lituano c’è il Perugia.

