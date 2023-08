Calciomercato Lazio, si riapre la pista per Hugo Lloris: contatti in giornata

Nonostante sia iniziata la nuova stagione, le squadre di Serie A continuano a lavorare sul fronte calciomercato, per rinforzare le proprie rose. In casa Lazio, dopo la cessione di Luis Maximiano in Spagna, più precisamente all’Almeria, si continua a cercare il nuovo secondo portiere.

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, sembra si sia riaperta la pista che porta ad Hugo Lloris, portiere francese classe ’86 di proprietà del Tottenham. Nella giornata di oggi, sembra ci siano stati dei contatti tra le parti. Si attendono sviluppi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: