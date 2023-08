Carmona segna il gol mondiale e scopre che il padre è morto: il messaggio sui social – FOTO

Olga Carmona, giocatrice spagnola che ha segnato il gol decisivo nella finale dei mondiali vinta contro l’Inghilterra ieri sera, ha vissuto la gioia di essere protagonista di questa vittoria e il dramma della morte del padre di cui è stata informata dopo la gara. “E senza saperlo, ho avuto la mia stella prima dell’inizio del gioco. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace papà” il messaggio scritto da Carmona sui propri social.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

