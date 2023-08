GdS | Lecce-Lazio, sconfitta fotocopia dello scorso anno

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Via del Mare è ancora indigesto per Maurizio Sarri. Nell’unico stadio dell’attuale Serie A in cui il tecnico non ha mai vinto la sua Lazio rimedia una sconfitta-fotocopia di quella subita lo scorso gennaio, subendo le reti di Almqvist e Di Francesco.

Alla grande delusione della Lazio fa da contraltare la gioia del Lecce che inizia il campionato con una vittoria, evento storico: ai salentini non era mai riuscito in Serie A (6 pareggi e 11 sconfitte nei 17 precedenti alla prima di campionato).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: