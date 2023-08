Il giorno dopo Lecce-Lazio: il commento di Pedro e Pellegrini sui social – FOTO

Dopo la sconfitta subita ieri dalla Lazio al Via del Mare, i giocatori biancocelesti hanno condiviso alcuni scatti della gara guardando avanti in maniera propositiva. Tra pochi giorni, infatti, la squadra capitolina dovrà affrontare in casa il Genoa.

“Sfortunati nel finale ma è solo la prima di campionato e dobbiamo continuare, testa alla prossima!! Forza ragazzi“, il commento di Pedro.

Luca Pellegrini invece ha aggiunto: “Non il risultato che tutti noi avremmo voluto. Guardiamo avanti“.

