Il Messaggero | Sepe sempre più vicino alla Lazio

Come riportato da Il Messaggero, è in arrivo il sesto colpo biancoceleste. La Salernitana libererebbe Sepe a zero e la Lazio si prenderebbe carico dei restanti tre anni di contratto con ingaggio vicino al milione. Fabiani ha provato a proporre Fares ma per i granata le condizioni non sono al momento giuste.

Una volta chiuso il portiere si penserà alle uscite. Akpa Akpro atteso a Empoli, dopo toccherà a Marcos Antonio seguito da Paok Salonicco e Lecce.

In entrata piace Samardziv ma l’Udinese vuole incassare circa 30 milioni. Basic potrebbe tornare utile ma non con una valutazione da 12 milioni.

