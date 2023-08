Isaksen e Castellanos, la Lazio celebra il loro debutto in Serie A – FOTO

Nella giornata di ieri i due nuovi acquisti della Lazio Gustav Isaksen e Taty Castellanos hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia biancoceleste. Esordio non felice vista la sconfitta rimediata in trasferta contro il Lecce per 2-1. Un risultato ottenuto dai padroni di casa con una rimonta compiuta negli ultimi minuti del match.

Di seguito il post della Lazio:

