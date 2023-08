La Repubblica | Lazio, black out a Lecce. Arrivano Bonucci e Sepe

Come riportato da La Repubblica, continua la maledizione di Sarri che a Lecce non ha mai vinto in carriera. Per Immobile, invece, ieri è arrivata la rete numero 195 in Serie A, sono 200 nei primi 5 tornei europei, se si considerano i gol nella Bundesliga e in Liga.

Il tecnico ha ribadito un concetto che gli sta a cuore, non sopporta che qualche calciatore possa andare in campo con la testa altrove. Per esempio Basic è al centro di una trattativa con l’Udinese per Samardzic. Il croato però ha deciso di restare alla Lazio, quindi Lotito per arrivare al centrocampista tedesco di origine serba sta cercando altre vie, altre formule. La valutazione è di 25 milioni, non facile trovare un accordo ma in questa settimana la società biancoceleste proverà ad accelerare.

Per la mezzala, la Lazio si muove su due tavoli, visto che il preferito – per caratteristiche – resta il francese Mattéo Guendonzi, centrocampista che il Marsiglia è disposto a vendere. Però ha respinto una proposta di 15 milioni dal Galatasaray, difficile investire meno di 20 milioni per averlo. Di positivo c’è che Guendonzi ha aperto al trasferimento, è una situazione calda almeno come quella legata a Samardzic.

Necessario però che esca Marcos Antonio, che sta parlando con il Paok Salonicco: l’opzione resta concreta per il play brasiliano, attualmente in infermeria per un infortunio muscolare in via di guarigione. In difesa probabile la cessione di Mario Gila, considerando che l’asse con la Juventus ha convinto Lotito a inserire nell’organico biancoceleste Leonardo Bonucci, fuori rosa con i bianconeri. Sarà una settimana cruciale anche per questa situazione. Gila ha richieste all’estero e in Italia, in particolare c’è il Verona che lo vuole: Bonucci aspetta la Lazio e infatti tiene in stand by l’Union Berlino che lo corteggia da tempo. In via di definizione pure la questione del secondo portiere, forse la più urgente: il vice-Provedel sarà Luigi Sepe, 32 anni, in uscita dalla Salernitana. È un’occasione low cost: in ballo uno scambio con Fares.

