Lecce-Lazio, importante traguardo per Alessio Romagnoli: raggiunte le 350 presenze in carriera | FOTO

Nonostante la sconfitta alla prima giornata di campionato, per un difensore della Lazio, la sfida di ieri contro il Lecce gli ha permesso di tagliare un traguardo importante: Alessio Romagnoli ha raggiunto le 350 presenze in carriera. In Serie A ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Milan ed appunto Lazio, con le presenze suddivise in questo modo: 29 con la maglia giallorossa, 31 con quella blucerchiata, 247 con la maglia rossonera e, attualmente, 43 con quella della Lazio, la sua squadra del cuore fin da bambino.

Di seguito il post, sul proprio profilo ufficiale Instagram, del Team Raiola, agenzia che assiste il numero 13 biancoceleste, di congratulazioni per il traguardo ottenuto: “Congratulazioni ad Alessio Romagnoli per aver fatto ieri sera la sua 350esima presenza in carriera”.

