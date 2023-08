Serie A, il Milan batte il Bologna all’esordio: pari a reti bianche tra Torino e Cagliari

Simone Palombi, ex giocatore della Lazio, è pronto a ricominciare da una nuova Società. Si tratta del Padova Calcio, club che milita in Serie C. Lo stesso attaccante si è detto voglioso di dare inizio a questa sua nuova avventura sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Ci siamo! Non vedo l’ora di iniziare”.

Di seguito il posto di Palombi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Palombi (@simonepalombi)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: