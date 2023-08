Calciomercato Lazio, domani si può chiudere la cessione di Marcos Antonio: i dettagli

Un passo falso per la Lazio nella prima gara stagionale contro il Lecce, una sconfitta che, per come è giunta, non deve essere ripetuta. Per alcuni una sconfitta casuale, per altri il preludio a una stagione complicata per i biancocelesti. Tra questi Antonio Cassano, che lo scorso anno battezzato i biancocelesti come la sorpresa. Giudizio ben diverso quello dato ieri sera durante la Bobo Tv. Queste le sue parole: “La delusione più grande quest’anno sarà una squadra: la Lazio. Quest’anno Sarri c’ha una gatta da pelare e una grande patata bollente. Parliamoci chiaro, ha fatto mandare lui via Tare, e io ho pensato e sperato che potesse prendere Paredes. E invece lo ha preso la Roma. E chi vai a prendere? Rovella, e non so se l’ha voluto o meno. Un altro giocatore da 0-0. Ieri la Lazio ha fatto una partita… ma una delle peggiori che ho visto fare a una squadra di Sarri. Quest’anno sarà la più grande delusione secondo me, insieme al Napoli”.

