Lazio-Genoa, da bestia nera a trend positivo: come riprenderà la sfida dopo più di un anno?

14 maggio 2011 e 23 settembre 2015: un arco temporale lungo più di 4 anni in cui la Lazio ha cambiato ben 3 allenatori e ben 3 stili di gioco ma in cui, all’interno del campionato, si è presentata una costante: la sconfitta con il Genoa, che fosse in casa o in trasferta. Dal secondo anno di Reja al secondo di Pioli, infatti, i biancocelesti non sono mai riusciti a imporsi contro il Genoa, con il tratto caratteristico che in diverse di queste gare a meritare era in realtà proprio la Lazio.

2011-2013

Nel 2011, infatti, una Lazio ancora alla ricerca di una quadra dopo una campagna acquisti entusiasmante alla seconda giornata affronta in casa il Genoa e dopo il gol del vantaggio siglato da Sculli i biancocelesti perdono con i gol di Palacio e Kucka. Stesso esito nel girone di ritorno, dove i padroni di casa mettono a segno 3 reti prima del tentativo di rimonta fallito dai biancocelesti. L’anno seguente stessi risultati, con Borriello che sigla il gol del vantaggio all’Olimpico a 10 minuti dalla fine all’unica occasione dopo un dominio della Lazio. Nel girone di ritorno ai primi due gol di Jankovic e Bertolacci, Floccari e Mauri la pareggiano salvo il gol vittoria del Genoa arrivato all’ultimo minuto di recupero.

2013-2015

Non sono da meno le due stagioni seguenti: a quella complessa del 2013-2014, in cui la Lazio perde in entrambe le occasioni per 2-0, segue quella del ritorno in Champions League del 2014-2015 in cui la Lazio perde, però, entrambe le gare con il risultato di 1-0 per il Genoa. In entrambi i casi erano stati i biancocelesti ad avere il predominio salvo fare però i conti con i gol vittoria genoani. Una vera e propria maledizione che si era confermata anche nell’anno di riscatto die biancocelesti dopo alcune stagioni difficili.

2016

Finalmente la vittoria: nella gara di andata della stagione 2015-2016 i biancocelesti portano finalmente a casa i tre punti. Bastano la rete di Djordjevic e la perla di Felipe Anderson per ritrovare la vittoria contro il Genoa dopo quasi 5 anni. Da quella gara, il trend sarà molto differente da quello precedente. Al pareggio giunto nel girone di ritorno seguiranno infatti ben 9 vittorie biancocelesti, 2 pareggi e 2 vittorie del Genoa. Non è ovviamente stata presa in considerazione l’amichevole vinta lo scorso anno dal grifone per 4-1.

