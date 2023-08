Calciomercato, Hugo Lloris ha deciso di non trasferirsi alla Lazio: la situazione

La Lazio continua a lavorare per cercare un portiere da affiancare ad Ivan Provedel, miglior portiere del campionato di Serie A dell’anno scorso. Dopo la cessione di Luis Maximiano all’Almeria, uno dei nomi accostati ai biancocelesti è stato quello di Hugo Lloris, calciatore di proprietà del Tottenham.

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio però, attraverso il proprio sito, il portiere francese avrebbe preso la sua decisione, ovvero di non trasferirsi alla Lazio. Questa sarebbe la decisione finale di Lloris, anticipata dal giornalista Fabrice Hawkins. Niente trasferimento in Italia dunque per il portiere di proprietà del Tottenham, mentre la Lazio, a pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, continua a lavorare per completare il reparto.

Come anticipato da @FabriceHawkins, #Lloris ha scelto di non trasferirsi alla @OfficialSSLazio: questa la decisione finale del portiere — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 23, 2023

