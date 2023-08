Calciomercato Lazio, offerto ai biancocelesti un centrocampista olandese: ecco di chi si tratta

La Lazio prosegue il suo lavoro per rinforzare, nella sessione attuale di calciomercato, la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri. Oltre che alla ricerca di un secondo portiere, dopo la cessione di Maximiano in Spagna, il club biancoceleste continua a lavorare per un rinforzo a centrocampo.

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, negli scorsi giorni, sarebbe stato offerto alla Lazio Davy Klaassen. Il centrocampista olandese, classe 1993, è di proprietà dell’Ajax, tornatoci nel 2020, dopo le esperienze all’Everton, in Inghilterra, ed in Germania, al Werder Brema.

