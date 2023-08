Il Tempo | Lazio, sorpasso Guendouzi

Sbloccare il mercato in uscita per chiudere quello in entrata. Dopo i cinque tasselli già inseriti in rosa, la Lazio lavora per altri tre profili: un secondo portiere, un difensore centrale e un’altra mezzala. Sono ore importanti per le cessioni di Akpa-Akpro e Marcos Antonio, mosse strategiche per potenziare liberare lo spazio per nuovi innesti. Il Paok Salonicco ha messo gli occhi sul brasiliano, ma propone un prestito secco, soluzione non gradita ai biancocelesti. Le trattative proseguono in modo serrata, già oggi si spera di giungere a un accordo. Parallelamente l’ivoriano sembra sempre più vicino al Monza (superata concorrenza di Empoli e Verona). Discorso opposto rispetto a Basic, che non sembra intenzionato a lasciare la Capitale. Nonostante fosse stato proposto all’Udinese come contropartita per Samardzic, la Lazio lo valuta intorno ai nove milioni, cifra da sottrarre ai 25 richiesti dai friulani per il classe 2002.

Nonostante l’interesse per il talento serbo, però, Sarri avrebbe dato precedenza a un altro tipo di calciatore, con caratteristiche diverse. Prende quota quindi Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, apprezzato per le sue doti tecniche e la sua intensità, è da giorni nel mirino dei biancocelesti. Il Marsiglia è aperto alla vendita, ma valuta il cartellino del mediano 24enne tra i 15 e i 16 milioni. La Lazio tuttavia propone un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma per il momento non si è spinta oltre gli 11-12 milioni. Attualmente quindi Guendouzi sembra avere un leggero vantaggio su Samardzic. Nel frattempo è stato proprio il padre del calciatore dell’Udinese a spiegare la situazione relativa al futuro di Lazar: «Se il club ci dirà che avranno avuto un’offerta che reputano valida, ne parleremo con mio figlio. Se Pozzo dirà di sì e noi diremo di sì, sarà la decisione giusta da prendere, ma non è necessario che vada via per forza quest’anno».

Rimane in bilico anche la questione secondo portiere. Sepe sembrava a un passo dal vestire la maglia biancoceleste, ma la richiesta del ragazzo è di un triennale. Anche per questo motivo lunedì sera c’è stato un ritorno di fiamma per Hugo Lloris che però col passare delle ore si allontana. Sull’altro fronte invece il ds Fabiani continua a proporre la candidatura di Joronen che può scalare posizioni. La volontà del presidente Lotito sarebbe poi quella di aggiungere un profilo di grande esperienza al gruppo, così da evitare quei cali di concentrazione che hanno caratterizzato le ultime stagioni. E che, vedendo l’avvio di stagione, fanno ancora parte della rosa laziale. Per questo si sta prendendo in considerazione la candidatura di Bonucci. Il centrale ha messo il stand-by la proposta dell’Union Berlino e aspetta la Lazio. A breve la decisione finale. Il Tempo/Daniele Rocca

