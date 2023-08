Pedro salta il doppio allenamento: le sue condizioni

In casa Lazio, come riporta sosfanta.com, oggi durante il doppio allenamento Pedro è stato assente. Per tutta l’estate, infatti, lo spagnolo è stato accompagnato da un problema alla caviglia sinistra che si era portato con sé anche nella settimana precedente alla sfida con il Lecce; durante il match di domenica Pedro è comunque sceso regolarmente in campo. Lo staff medico della Lazio ha probabilmente pianificato un programma simile alla scorsa settimana in vista della prossima partita che vedrà come avversario il Genoa.

