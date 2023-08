Pedullà: “Contatto tra Lazio e Salernitana per Sepe”

Dopo la tratattiva ormai tramontata tra la Lazio e Lloris, la Lazio continua la sua ricerca al secondo portiere da affiancare a Ivan Provedel, e in questi ultimi minuti ci sono importanti novità in tal senso. Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato un contatto tra Lazio e Salernitana, che avvicina sempre di più il via libera per permettere a Sepe di arrivare a Roma.

