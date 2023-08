SERIE A | Lazio-Genoa, la designazione arbitrale

Si è aperto con una sconfitta il nuovo campionato di Serie A della Lazio. I biancocelesti, caduti per 2-1 in casa del Lecce alla 1° giornata, sono chiamati a reagire subito nel secondo turno, nella prima gara stagionale allo Stadio Olimpico di Roma. Nella Capitale arriva il neopromosso Genoa, reduce dal pesante k.o. per 1-4 contro la Fiorentina all’esordio. In vista del match in programma domenica alle ore 20:45, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Livio Marinelli (Sezione di Tivoli)

ASSISTENTI: Rossi M. – Affatato

QUARTO UOMO: Cosso

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Meraviglia

