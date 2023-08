Ufficiale, Nicolò Armini è un nuovo difensore del Potenza: il comunicato del club | FOTO

In mattinata la Lega ha pubblicato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A, e a spiccare in tal senso è stata la scelta che riguarda Daniele Doveri. Il direttore di gara, della sezione di Roma 1, è stato scelto per dirigere il match tra Hellas Verona e Roma: di conseguenza, cade ufficialmente il vincolo territoriale che aveva tenuto banco in questi anni per le scelte arbitrali.

