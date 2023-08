Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Oggi le visite mediche di Sepe”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi si svolgeranno le visite mediche Di Luigi Sepe con la Lazio. È lui il secondo portiere scelto dai biancocelesti come vice Provedel. L’estremo difensore in giornata sosterrà dunque i controlli fisici per poi legarsi al club.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: