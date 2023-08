Calciomercato Lazio, ecco quando arriverà Sepe nella Capitale

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato il probabile arrivo del nuovo rinforzo della Lazio. Si tratta di Luigi Sepe, portiere della Salernitana scelto dal club biancocelete come vice Provedel. Secondo Pedullà Sepe arriverà in serata a Roma, per poi svolgere le visite con la Lazio.

