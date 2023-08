Calciomercato Lazio, una big di Serie A su Samardzic: ecco quale

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli sarebbe interessato a Lazar Samardzic. Dopo aver visto sfumare la trattativa oramai fatta per Gabri Veiga che si trasferirà in Arabia, ora il club partenopeo è alla ricerca di un rimpiazzo. L’idea sarebbe proprio quella del giocatore dell’Udinese, che era stato fortemente accostato la Lazio. Il club biancoclete però sembrerebbe aver virato su Guendouzi del Marsiglia, per caratteristiche fisiche del giocatore.

