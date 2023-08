CdS | Guendouzi a oltranza aspettando le uscite: distanza fra Lazio e Paok per Marcos Antonio

C’è distanza fra Lazio e Paok Salonicco per la cessione di Marcos Antonio. La trattativa per Guendouzi prosegue, ma serve almeno una partenza per chiuderla definitivamente. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri l’agente del brasiliano è arrivato a Formello per formalizzare la cessione del suo assistito in prestito con riscatto a 5 milioni. Pochi per Lotito, che punta a venderlo definitivamente a 9 oppure in prestito con obbligo di riscatto. Un altro alla ricerca di una sistemazione è Basic, ma per ora ha rifiutato ogni destinazione. Forse accetterebbe Udine, ma era una pista nata quando si parlava di Samardzic.

Lotito tiene in caldo anche Bonucci, che può essere un colpo da 31 agosto sempre che il difensore non accetti prima l’Union Berlino. Lui vorrebbe la Lazio per rimanere in Italia, ma Sarri non è convinto dell’acquisto. Inoltre, il tecnico vorrebbe allenare quattro centrali e non cinque. Gila era stato associato al Verona, ma per ora non ha accettato. C’è da chiudere anche l’operazione Akpa Akpro: era promesso all’Empoli, ma poi si è inserito il Monza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: