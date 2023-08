Conference League, la Fiorentina sconfitta in Austria

Alle 19.00 Rapid Vienna e Fiorentina sono scese in campo per la gara d’andata del playoff di Conference League, che ha visto la squadra guidata da Vincenzo Italiano uscire sconfitta dalla trasferta austriaca. Il match è terminato 1-0, a decidere un calcio di rigore realizzato da Grull al minuto 35′ del primo tempo. Per passare il turno la Fiorentina dovrà cercare di ribaltare il risultato il prossimo giovedì.

