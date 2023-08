ESCLUSIVA| Rubinho: “Secondo me la Lazio farà un grande campionato”. E sull’acquisto di Bonucci…

Il campionato di Serie A Tim 2023/2024 si appresta a ricominciare per la Lazio. La squadra di Sarri nella sua prima partita della stagione affronterà il Lecce in trasferta, squadra che i biancocelesti non sono mai riusciti a battere lo scorso anno. In occasione del primo match della stagione, la redazione di LazioPress.it ha contatto in via esclsiva l’ex Lecce, oggi opinionista di DAZN, Simone Tiribocchi.

Cosa ti aspetti da questa prima gara dell’anno tra Lecce e Lazio?

“L’anno scorso è stata una partita molto complicata per la Lazio a Lecce. È la prima partita di campionato quindi è complicata, ma credo ci sia una differenza di consapevolezza da parte della Lazio. Ripartendo da quanto fatto di straordinario l’anno scorso, può subito mettere in chiaro le proprio intenzioni per questo campionato. Le dichiarazioni di ieri di Sarri danno carica, motivano l’ambiente. Credo sia una partita difficile, ma i biancocelesti possono portare a casa un risultato molto positivo.”

In merito alle dichiarazioni di Sarri, come commenti le parole espresse dal tecnico alla vigilia del match?

“Riguardo alle dichiarazioni sul calendario non mi esprimo, sono considerazioni personali. In merito al mercato ogni anno c’è un allenatore che si esprime come ha fatto ieri Sarri. Credo sia un concetto giusto, quest’anno ancora di più ci sarà l’incognita del mercato arabo che chiude il 27 settembre. Potrebbero arrivare offerte irrinunciabili per i club italiani il cui mercato invece termina il 31 agosto. Diventa veramente un mercato, senza acquisti ma solo con cessioni. Poi ci possono essere squadre non complete, giocatori con la testa altrove, tutti fattori che non sono belli per allenatori e tifosi. Credo che si possa e si debba accorciare il tutto prima dell’inizio del campionato.”

Come giudichi il mercato fatto dalla Lazio finora?

“A differenza degli altri anni credo sia stato un mercato più importante. Sono stati completati più reparti fornendo diverse soluzioni in rosa. È chiaro che ci sono un pò di scommesse come Isaksen e Castellanos, ma mi sembra un mercato diverso. Mi piace l’arrivo di Rovella, credo possa ritagliarsi un buono spazio. Per la Lazio sarà difficile ripetere la stagione splendida dello scorso anno, sopratutto dopo la perdita di Milinkovic che per gol e assisti contributiva tanto. Tuttavia, la permanenza di Immobile e Luis Alberto è stata importante.”

Kamada può essere il degno sostituto di Milinkovic?

“È un giocatore importante, su di lui la Lazio ha fatto un investimento a livello di ingaggio e quindi ci punterà molto. Ci metterà un pò er entrare nei meccanismi di Sarri, forse potrebbe anche non giocare insieme a Luis Alberto i primi tempi. Il ragazzo comunque ha qualità e a livello tecnico può fare molto con Sarri. Il centrocampo della Lazio mi piace, nonostante la perdita di Milinkovic.”

Cosa manca a questa squadra per fare lo step successivo?

“Forse un pò di numeri dei singoli. L’anno scorso sono mancati quelli di Immobile ma è comunque stata una stagione esaltante per tutti, specialmente a livello di clean sheet. Avere più numeri davanti di porta a vincere più partite, e se Immobile ritorna ad avere quei numeri a cui ci ha abituato la Lazio può tranquillamente ripetersi. Anche il marcato fatto può dare la possibilità all’allenatore di fare bene in altre competizioni come la Champions League.”

Di quali rinforzi sul mercato avrebbe bisogno ancora la Lazio?

“I due centrali dietro hanno dati garanzie importanti, anche lo stesso Patric, ma forse un altro giocatore in quel ruolo potrebbe servire. Anche un play basso, perché Rovella lo vedo più come mezz’ala, ma forse con Sarri giocherà da regista. Fra i nuovi arrivati è lui l’indiziato a prendere quel ruolo insieme a Cataldi. Poi se dovesse uscire Basic, servirebbe un suo sostituto in quella zona di campo.”

Previsioni sul campionato che sta per avere inizio?

“Credo che l’Inter abbia la squadra più forte, difficilmente lascerà lo Scudetto per il terzo anno consecutivo. Il Napoli ha cambiato poco ma ha perso molto, sopratutto l’allenatore, quindi è un’incognita. Per me la vera sorpresa sarà la Juventus, che senza coppe può lottare anche lei il titolo. Infine vedo molto bene la Fiorentina, che per me ha raggiunto il livello delle romane, il Milan invece ha cambiato molto quindi può fare fatica. Ad oggi metto tra le prime tre Juventus Inter e Napoli.”

