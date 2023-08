GdS | E’ fatta per Sepe: il vice Provedel già oggi a Roma

Alla fine arriva Sepe. La Salernitana gli stava cercando da tempo una sistemazione dopo che Ochoa è diventato titolare e la Lazio era la destinazione ideale, anche perché ritrova Sarri, da cui è stato allenato sia ad Empoli che a Napoli. Lotito voleva portare a Formello Lloris, il quale si è tirato indietro per non essere il vice Provedel. Dopo aver rifiutato Konyaspor, Tolosa, Valladolid e Bari, per Sepe è arrivata l’opportunità della Lazio e ha battuto anche la concorrenza di Joronen, con cui fino a ieri sera c’è stato un testa a testa.

Ora la priorità è almeno un’uscita a centrocampo per permettersi di acquistare. Akpa Akpro è seguito da Empoli, Monza, Tolosa e Metz, Marcos Antonio piace al Paok Salonicco, al Lecce e altre società italiane. E’ l’uscita del secondo a spianare la strada per arrivare a Guendouzi: Lotito ha fatto un primo tentativo offrendo al Marsiglia il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. Si è pensato anche a Basic come contropartita, ma i francesi non sono interessati. Per il croato è probabile la permanenza a Roma.

Il Messaggero

