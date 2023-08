Il Messaggero | Lloris, è no. Il vice sarà Sepe

Come riporta Il Tempo, ieri la Lazio ha chiuso per Luigi Sepe dalla Salerintana. Il portiere arriverà in prestito secco di un anno come vice Provedel. Adesso gli sforzi di Lotito si concentreranno su Matteo Guendouzi, il prescelto di Sarri per completare il centrocampo. La società ha già un accordo di massima con il calciatore e ora sono iniziati i colloqui con il Marsiglia: si punta a chiudere in settimana.

Per quanto riguarda il centrale difensivo, il destino di Bonucci è ancora incerto. L’Union Berlino lo aspetta a braccia aperte seppur non disposta ad aspettare l’ultimo giorno di mercato. La Lazio potrebbe fare la mossa decisiva, ma non prima di aver chiuso Gila all’Hellas Verona.

