Milinkovic espulso nella vittoria dell’Al-Hilal

Milinkovic-Savic sorride a metà nel match tra Al-Raed e Al-Hilal, con il club del centrocampista serbo che si è imposto per 0-4 in trasferta. Tuttavia l’ex centrocampista biancoceleste è stato espulso dal match al minuto 76’, per aver reagito ed essere andata faccia a faccia con un calciatore dell’Al-Raed, fatto che è costato il cartellino rosso al serbo.

