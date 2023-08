Pedullà: “Via libera per Akpa-Akpro al Monza”

Proseguono i movimenti in uscita della Lazio per ciò che riguarda il centrocampo. Come riportato da Alfredo Pedullà, in questi minuti ci sarebbe il via libera per il passaggio di Akpa Akpro al Monza. Dopo diverse settimane in cui l’ivoriano era stato accostato all’Empoli, sembra dunque cambiata la destinazione per l’ex capitano del Tolosa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: