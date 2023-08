CONFERENZA PELLEGRINI – “Ho fatto dei sacrifici ma la Lazio è la mia famiglia”

Il Direttore Sportivo Angelo Fabiani:

“Siamo qua nuovamente dopo pochi mesi, Luca voleva fortemente la Lazio. Ha fatto dei grossi sacrifici per tornare da noi, il nostro allenatore lo voleva fortemente. E’ stata una trattativa lunga e complessa e devo ringraziare Luca per aver permesso di completarla. Gli dò un nuovo benvenuto e lo ringrazia per il gesto nobile che ha fatto per amore della Lazio”

Si presenta Luca Pellegrini:

“Ringrazio per le belle parole spese, non è una novità la mia volontà di tornare qua. La Lazio per me è la famiglia, confermo i sacrifici ma l’ho fatto volentieri perchè questo è il miglior ambiente possibile”

Cosa ti ha detto Sarri?

“Ci siamo parlati al termine della scorsa stagione e penso sia giusto che rimanga fra noi quanto detto. Niente è certo nella vita, noi possiamo controllare le nostre azioni e la mia volontà è di essere a disposizione il più possibile per aiutare la squadra”

Quante squadre hai rifiutato?

“La mia volontà e quella della società è sempre stata forte, non è stata una trattativa semplice con tanti momenti morti. Non mi va di parlare del passato perchè ora sono finalmente qua, voglio pensare solo al futuro”

Quali sono i vostri obiettivi?

“Il Mister ha ragione, dobbiamo stare con i piedi per terra. Tante squadre si sono rinforzate durante questa sessione estiva ma il calcio nonsi gioca con le figurine. Il campo è l’unico giudice come purtroppo ha dimostrato la partita di Lecce. Noi dobbiamo lavorare e seguire il Mister, non è proibito sognare ma dobbiamo rimanere a contatto con la realtà”

A che punto sei della condizione?

“Non è stato facile anche se mi sono allenato diversamente dal solito. Mi sento bene soprattutto mentalmente, ho parlato con i preparatori e quindi siamo a buon punto”

Come hai vissuto i sei mesi della scorsa stagione?

“Mi aspettavo di giocare di più ma non decido io la formazione in campo. Con il Mister abbiamo parlato e se sono qui significa che non ci sono stati problemi”

Ti senti pronto a scendere in campo da titolare?

“Certamente si”

Qual è stata l’emozione più forte?

“Sono state due emozioni forti ma differenti. A gennaio sapevo che era un prestito di sei mesi senza la certezza di rimanere, oggi c’è consapevolezza di poter fare un percorso con la Lazio”

Come hai visto Kamada?

“Tutti sappiamo che è molto diverso da Milinkovic, Daichi è un giocatore importante che può fare la differenza qua a Roma. Difficile parlare di rimpiazzo perchè diventa un peso inutile da dare sulle sue spalle, posso dirvi che è un bravo ragazzo con una cultura del lavoro incredibile”

