GdS | Akpa Akpro, ottavo acquisto per Palladino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato chiuso l’affare tra Lazio e Monza per Akpa Akpro. Il giocatore ivoriano, in prestito con diritto di riscatto, arriva in Brianza ad aumentare il numero dei mediani a disposizione di Raffaele Palladino.

Si tratta dell’ottavo acquisto estivo del club.

