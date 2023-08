Il Tempo | Il giorno di Sepe: arriva in prestito per una stagione

Come riportato da Il Tempo, oggi il portiere classe 1991 si presenterà in Paideia per svolgere i consueti controlli strumentali prima di essere ufficializzato dalla società. L’accordo tra Lazio e Salernitana è stato trovato due giorni fa: Luigi Sepe arriva con la formula del prestito secco per un anno. Sarà quindi l’ex Napoli ed Empoli (in entrambe le esperienze è stato allenato da Sarri) a vestire i panni del vice Provedel al posto del partente Maximiano.

Dopo le parole di Fabiani la sensazione è che, oltre a Marcos Antonio (vicino al Paok), serva un’altra uscita in mediana per poter chiudere l’affare Guendouzi. Stesso discorso per Bonucci: potrebbe essere un’occasione last minute, ma non certo una priorità del mercato biancoceleste.

