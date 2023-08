Il Tempo | Sarri scopre il tris

Come riportato da Il Tempo, giornata di presentazioni in casa Lazio. Si va in ordine cronologico: ieri Castellanos, Isaksen, Kamada; mentre oggi sarà la giornata di Rovella e Pellegrini, arrivati in una doppia operazione con la Juve. A introdurre il lavoro fatto in sede di mercato è stato il ds Fabiani, fresco di nomina nei giorni scorsi (l’ufficialità era arrivata sabato scorso).

