Luca Calzetta di Realtà Genoana: “Ecco come è cambiato il Genoa. Tra i nuovi acquisti…”

Domenica sera riprenderà il percorso dei biancocelesti contro il Genoa allo Stadio Olimpico, una gara, di fatto, mai banale e che i biancocelesti dovranno affrontare al meglio dopo il passo falso della prima partita di questo campionato. Per parlare della squadra avversaria, di come sarà il loro approccio e come è cambiata dalla passata stagione abbiamo intervistato il direttore della testata Realtà Genoana Luca Calzetta.

Come è cambiato il Genoa dalla passata stagione?

La società sul mercato si è mossa, anche se con ritardo. Una condizione che, tuttavia, è generale, penso anche alla Lazio per fare un esempio. Il Genoa si è rinforzato con Martin, Thorsby, Malinovsky, Messias e Retegui. Tuttavia il mercato, almeno per il Genoa, è ancora lungo. Manca ancora qualche colpo e diverse cessioni.

Cambi tattici o di modulo importanti in vista?

Dopo il 3-5-2 dello scorso anno, sabato sera è stato uno shock per il Genoa essere demolito dalla Fiorentina. È stato veramente complicato e sono perplesso, per cui penso che si potrà cambiare modulo, magari prendendo anche in considerazione una difesa a 4.

Quali giocatori possono impensierire di più i biancocelesti?

Io terrei d’occhio maggiormente Malinovsky e Retegui. Tuttavia, dall’altra parte un difensore di maggior caratura per la Lazio potrebbe essere utile alla causa, considerando che un club come quello biancoceleste non può permettersi i rischi dell’ultima gara.

La Lazio può dare continuità alla passata stagione?

Penso e spero di sì, la partenza di Milinkovic è stata importante, per quel modo di giocare e gol che faceva. Incuteva terrore all’avversario. Per me la Lazio può fare il salto di qualità con un difensore centrale forte, come detto prima. Mi preoccupano gli interpreti piuttosto che la fase difensiva in sé, già ottima per i biancocelesti.

Le due squadre avranno la giusta motivazione?

La Lazio probabilmente lo avrà, noi ne abbiamo invece altamente bisogno. Il Genoa spero cercherà un riscatto anche a livello di atteggiamento in una gara che sarà molto complicata.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: