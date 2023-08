PAIDEIA | Sepe, visite mediche per il nuovo acquisto biancoceleste – FOTO E VIDEO

Come riportato dal Corriere della Sera, il Genoa è l’unica delle 18 squadre affrontate almeno 10 volte contro cui il tecnico biancoceleste non ha mai perso: il bilancio è di 9 vittorie e 5 pareggi. Una storia cominciata in B il 10 marzo 2007: Arezzo-Genoa finì 0-0, i toscani non riuscirono a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa dopo l’espulsione di Stellini prima di finire in 10 a loro volta, al 44’ st, per il rosso a Goretti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: