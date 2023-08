PRIMAVERA | Flavio Sulejmani è un nuovo calciatore biancoceleste

In conferenza stampa, all’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti, vengono poste domande su Akpa Akpro alla vigilia del match contro il Monza. Zanetti, come riporta tuttomercatoweb.com, risponde che sì, avrebbe voluto il giocatore, ma lui ha compiuto altre scelte: “Su Akpa non aggiungo altro, lo avremmo rivoluto ma ha fatto altre scelte. Il ragazzo ha preferito non tornare, non gliene faccio una colpa perché è una sua scelta. Vogliamo gente che sposi questa maglia come una seconda pelle. L’equilibrio va trovato, se hai in campo giocatori offensivi non significa che non bisogna difendere. La predisposizione fa la differenza, sia Cancellieri, sia Cambiaghi, sia Baldanzi, sia Gyasi sono calciatori che si spendono anche senza la palla. All’Empoli vanno fatte entrambe le fasi, lo sanno tutti e lo sanno anche loro. Per farlo serve una condizione fisica perfetta, ma la predisposizione c’è e questo mi piace. Detto questo abbiamo altri centrocampisti che mi possono fare quel ruolo di Akpa di equilibratore”.

