Ufficiale, Luigi Sepe nuovo portiere biancoceleste

Si presenta Nicolò Rovella:

“Volevo dire che arrivare alla Lazio è un passo importante per la mia carriera. Ho voluto fortemente arrivare e sono molto felice”

Cosa rappresenta la Lazio?

“Oltre ad essere una grande opportunità, l’anno scorso ho fatto un buon campionato a Monza e volevo fare uno step di crescita”

Come mai hai scelto il 65?

“E’ l’anno di nascita di mio papà”

Sei pronto ad essere il regista per Sarri?

“Ho parlato con il Mister prima di accettare e mi ha detto di volermi impiegare da regista basso. Se ci sarà la necessità di muoversi in altri ruoli per me non è un problema”

Quali sono le tue caratteristiche?

“Sono felice che Sarri mi ha sempre preso in considerazione. Conosco bene Ricci con cui gioco in Under 21 ma sta facendo un percorso diverso”

Quanto tempo pensi di impiegare per diventare un titolare?

“Ho parlato con Danilo che mi ha scritto un messaggio molto carino, la concorrenza è giusto che ci sia perchè spinge a fare meglio. Io voglio assimilare il prima possibile le richieste del Mister”

La Lazio ha perso fisicità a centrocampo, cosa manca per essere di grande livello?

“Siamo giocatori simili dal punto di vista fisico ma siamo forti, credo che sia solo una questione di alchimia da trovare in campo”

Come stai dal punto di vista fisico?

“Purtroppo mi sono infortunato appena arrivato in America con la Juventus, sto rincorrendo la forma e devo ritrovarla. Mi sto fermando ad allenarmi ad oltranza”

A chi ti ispiri?

“Il mio preferito è sempre stato Modric ma non penso di avere proprio le sue caratteristiche”

Cosa ti è stato detto del derby?

“Forse è il derby più bello d’Italia, conosco cosa significa un derby visto che ho giocato quello di Genova. Posso solo dire che non vedo l’ora di scendere in campo”

