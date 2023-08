26 agosto 2022, un anno fa il tris biancoceleste contro l’Inter: il ricordo della Lazio

Esattamente un anno fa, il 26 agosto 2022, la Lazio scendeva in campo allo Stadio Olimpico di Roma. Nella terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i biancocelesti affrontarono l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, vincendo con un netto 3-1. Vantaggio per la squadra di Sarri con Felipe Anderson a fine prime tempo, nella ripresa il nerazzurro Lautaro Martinez riporta il risultato in parità, ma sul finale la coppia spagnola Luis Alberto-Pedro regala i tre punti ai biancocelesti.

La Lazio, attraverso una nota ufficiale, pubblicata sul proprio sito, ha ricordato il match vinto proprio un anno fa contro l’Inter: “Tre gol all’Olimpico per piegare l’Inter. Era il 26 agosto 2022, quando i biancocelesti ospitavano i nerazzurri, in occasione della III giornata del campionato di Serie A TIM. La squadra di Sarri parte bene e sblocca la partita al 40′ grazie al colpo di testa di Felipe Anderson. Nella ripresa, il pareggio di Lautaro Martinez, 51′, illude gli ospiti, prima dei gol spagnoli di Luis Alberto e Pedro, tra il 75′ e l’86’.

Così i biancocelesti quella sera: Provedel, Lazzari (71′ Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (83′ Marcos Antonio), Vecino (57′ Luis Alberto), Felipe Anderson (83′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (57′ Pedro). Allenatore: Sarri”.

