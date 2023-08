Calciomercato, contatti tra Bonucci e il Genoa

Gli ultimi giorni di calciomercato promettono sempre nuovi colpi. Negli ultimi tempi sono state tante le voci che vedevano Bonucci o alla Lazio o all’Union Berlino, con il calciatore che avrebbe preferito rimanere in Italia. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, potrebbe rimanere in Italia sì, ma non alla Lazio. L’esperto di calciomercato riporta, infatti, che il Genoa ha puntato Bonucci e che sono già stati avviati contatti tra le due parti.

