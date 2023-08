CorSera | Immobile: 15 gol in 15 gare contro il Genoa

Come riportato dal Corriere della Sera, Immobile ha realizzato 195 gol in serie A, i primi 5 con la maglia del Genoa nel 2012 e poi ben 14 da avversario dei rossoblù: 3 col Torino e 11 con la Lazio di cui 7 negli ultimi 5 scontri diretti andando sempre a segno, una rete a partita fra Olimpico e Marassi nel 2019-20 e 2020-21 e poi la tripletta per il 4-1 in trasferta del 10 aprile 2022, destro-testa-destro, l’ultimo tris (per ora) della sua carriera.

Il conto sale a 15 gol aggiungendone uno negli ottavi di Coppa Italia del 18 gennaio 2017. Quasi un record per lui che ne ha segnati 16 (in 20 incontri) curiosamente all’altra squadra genovese, la Sampdoria, record che potrebbe eguagliare o battere domani sera. Se ci riuscirà, andrà a segno in entrambe le prime giornate di serie A appena per la seconda volta: l’unico precedente risale al 2021-22.

