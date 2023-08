CorSera | Lazio ,Sepe è una sicurezza. Ora tutto su Guendouzi

Come riportato dal Corriere della Sera, si continua a trattare con il Paok per Marcos Antonio. Basic non ha offerte ma Lotito, vista l’insistenza di Sarri, proverà l’assalto a Guendouzi anche senza sistemare tutti gli esuberi. Al momento l’ultimo acquisto biancoceleste è Luigi Sepe. L’estremo difensore farà la riserva a Provedel, Sarri lo ha allenato a Empoli e Napoli.

Intanto domani, nella seconda giornata che la Lazio giocherà contro il Genoa, Felipe Anderson disputerà la sua centesima partita da quando è tornato a Roma.

