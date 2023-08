Il Tempo | Lazio, tutto su Guendouzi

Come riportato dal Corriere dello Sport, Bonucci può essere l’acquisto last minute. Il difensore non ha ancora detto sì all’Union Berlino, è scontato credere che aspetti la chiamata della Lazio.

Il giocatore è in scadenza nel 2024, Lotito ci pensa per aggiungere carisma ed esperienza. Sarri non è della stessa idea, non vuole alterare gli equilibri di spogliatoio e della linea difensiva. L’impressione è che il presidente voglia procedere comunque e che Bonucci possa arrivare nelle ultime ore di mercato. Si ipotizza un contratto di un anno, al massimo con opzione.

