PRIMAVERA 1 LIVE | Atalanta-Lazio 1-0, Comi sblocca la gara

Due anni complessi, di tentativi, crescite, speranze e cadute. Ma anche di lavoro, stravolgimenti e difficoltà superate con la dedizione delle parti e con un progetto che ha ora più che mai bisogno di continuità per rimanere in massima serie e ambire anche a traguardi importanti. Gli interpreti sono praticamente cambiati tutti dall’ultima apparizione in Primavera 1 della Lazio, nel 2021, anche se degli elementi di quella squadra sono stati fondamentali anche per il ritorno in questa categoria. Penso a Floriani, ora in prestito al Pescara, ma anche a Marco Bertini, a un passo dalla Spal. Tra i giocatori che hanno invece cambiato aria dalla passata stagione anche Valerio Crespi, in prestito al Cosenza.

La nuova Primavera

Oltre ai nuovi arrivati, però, si ripartirà anche da alcune certezze che la passata stagione hanno fatto molto bene propiziando il tanto ambito ritorno in Primavera 1 sfumato ai playoff la stagione precedente. Tra questi Di Tommaso, Napolitano, Sana Fernandes e il capitano Fabio Ruggeri. Loro in prima fascia per trascinare la squadra in una situazione “nuova” in cui la squadra di Sanderra dovrà dare il meglio. Proprio dal mister, e dal lavoro che ha portato dei frutti importantissimi andando avanti nel percorso, ripartirà la Lazio.

L’avversario

La prima squadra che affronterà sarà l’Atalanta. La squadra contro cui i biancocelesti vinsero l’ultimo campionato di Primavera 10 anni fa accoglierà il ritorno dei biancocelesti in massima serie. I nerazzurri, dopo 4 campionati di fila vinti e alcuni buoni piazzamenti, lo scorso anno ha faticato non esprimendosi al meglio e arrivando quart’ultima. Una flessione da cui la squadra bergamasca vorrà sicuramente riprendersi iniziando già al meglio proprio contro la Lazio. La squadra seguirà, inoltre, un cambiamento importante a livello di giocatori dalla passata stagione. A tutti gli effetti un’incognita, dunque.

La sfida è in programma alle ore 11 a Bergamo. Sta per iniziare una stagione importantissima, comprendente di Youth League in cui i biancocelesti faranno il loro esordio.

